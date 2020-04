**Coronavirus: Toti, ‘da lunedì al via alcune attività, corsa e passeggiate bimbi’** (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando anche oggi a una nuova ordinanza che prevede da lunedì 27 di far ripartire alcune attività nei settori della ristorazione, alimentari e artigiani dolciari con il servizio da asporto. E poi corsa, bici,cavallo, pesca e passeggiate all’aria aperta, anche con i bimbi”. Lo scrive su twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. L'articolo **Coronavirus: Toti, ‘da lunedì al via alcune attività, corsa e passeggiate bimbi’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando anche oggi a una nuova ordinanza che prevede da lunedì 27 di far ripartireattività nei settori della ristorazione, alimentari e artigiani dolciari con il servizio da asporto. E poi, bici,cavallo, pesca eall’aria aperta, anche con i bimbi”. Lo scrive su twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni. L'articolo, ‘da lunedì al viaattività,bimbi’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Coronavirus: Toti, 'da lunedì al via alcune attività, corsa e passeggiate bimbi'**... - zazoomblog : Coronavirus: Toti ‘buone notizie per papà liguri potranno tornare in sala parto’ - #Coronavirus: #‘buone #notizie… - TV7Benevento : Coronavirus: Toti, 'buone notizie per papà liguri, potranno tornare in sala parto'... - GazzettadellaSp : Toti: 'È il 25 Aprile della ripartenza. Il coronavirus non ci piegherà come non ci ha piegato la dittatura'… -