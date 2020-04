Benevento | “consegna a domicilio” | le attività che garantiranno il servizio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Con l’ordinanza firmata il 22 Aprile dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è dato il “via libera” per la riapertura delle attività di ristorazione a partire da lunedì 27 Aprile. Un’ordinanza che, ricordiamo, consente l’esclusivodi “consegna a domicilio“, e non il tradizionale “asporto” a cui è abituata la stragrande maggioranza della popolazione. Tra l’obbligo di sanificare i locali commerciali tutti i giorni (riportando anche l’avvenuto intervento su un registro), al dover utilizzare un mezzo apposito per la consegna (anch’esso sanificato) e orari di apertura e chiusura regolamentati a cui sono sottoposti i ristoratori, hanno fatto sì che molte attività della ristorazione cittadina continueranno a ...