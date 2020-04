Anticipazioni Una Vita dal 27 aprile al 3 maggio 2020 | Telmo è diventato padre?

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 25 aprile 2020) Nelle puntate dal 27al 3della soap opera Unascopriremo insieme che in realtà, l’ex amato di Lucia, ha ancora un forte legame con la donna. A rendere forte questo vincolo è Mateo, dato che si avrà sempre di più la certezza che il piccolo è figlio die Lucia, ma ora scopriamo insieme gli atri colpi di scena che caratterizzeranno le puntate di questa settimana.Unadal 27al 30: Tutti contro Genoveva Lunedì 27– Tutti contro Genoveva: Genoveva scopre che le ragazze del quartiere che prima la stimavano ha iniziato a criticarla. La ragione? Ebbene sarebbero venute in possesso di alcune informazioni sul suo losco passato. Ovviamente questa nuova situazione metterà in agitazione la giovane che invece credeva di aver trovato delle amiche ad ...