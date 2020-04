Angela Di Iorio contro Uomini e Donne | “È tutto pilotato…”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) I fans diricorderanno beneDi. La donna, protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi, ha abbandonato il programma dopo un percorso alquanto turbolento. Le accuse principali che le venivano mosse? Quelle di essere una persona interessata al benessere e di ricercare, di conseguenza, un uomo con i soldi che potesse farle fare una vita agiata. Accuse pesanti che le provenivano sopratdai due opinionisti storici del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nelle ultime ore, però, rilasciando un’intervista, la donna ha parlato dell’esperienza ae non ha avuto certo peli sulla lingua. Cos’ha detto?Di“Sono pentita…”Diè una donna che ha dimostrato, senza dubbi, un carattere forte all’interno degli studi di. Non deve essere ...