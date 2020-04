Addio a Nicola Caracciolo | dal giornalismo all’ambientalismo alla divulgazione della

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Ha raccontato la Storia per gran partesua vita, in particolare la seconda guerra mondiale, la Shoah, l’ultima sacca di combattimento fascista nella Repubblica di Salò. E’ morto proprio il 25 aprile, giornalista, divulgatore, autore di documentari che hanno raccontato la Storia in tv. Aveva 88 anni, essendo nato il 19 maggio 1931 a Firenze. Appartenevafamiglia dei principi di Castagneto: figlio di Filippoe Margaret Clarke, era fratello di Carlo, fondatore del gruppo Espresso e di Repubblica insieme a Eugenio Scalfari, e di Marella, moglie di Gianni Agnelli.mortesorella, il 23 febbraio 2019, aveva dichiarato: “Spero che in altri luoghi il nostro rapporto possa rimanere vivo”. La famiglia, appena sarà possibile, poterà le ceneri del nobiluomo nella sua Garavicchio, nel comune di Capalbio ...