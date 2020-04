"A maggio riapriremo siti e musei", dice Franceschini (Di sabato 25 aprile 2020) "A maggio, non dal 4 ma piu' avanti, potranno riaprire quei musei e siti archeologici in grado di rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate dal comitato scientifico". Lo afferma in un'intervista a Repubblica il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che boccia l'idea di andare al mare con i separè di plexiglass, "è orribile e francamente impraticabile", e annuncia un piano per promuovere il turismo, "Viaggio in Italia". "Dal primo giorno mi batto per spiegare che il turismo e' il settore piu' colpito - sottolinea il ministro - per questo chiedo nei tavoli di governo misure specifiche e straordinarie nel prossimo decreto, dai crediti d'imposta per locazioni e per compensare le perdite di fatturato, alle risorse sia per l'adeguamento e la sanificazione delle strutture che per la promozione". Franceschini conferma che si sta ... Leggi su agi Riapertura il 4 maggio? “Se mancano queste condizioni non riapriremo”

Alla domanda su quando riapriranno musei e siti archeologici, come Pompei o il Colosseo, risponde: "A maggio, non dal 4 ma piu' avanti, potranno riaprire quelli in grado di rispettare le prescrizioni ...

