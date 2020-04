25 aprile, Casellati: “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico: “Lezione per il futuro”. Conte pubblica una strofa di Viva l’Italia di De Gregori (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25 aprile come fondamenta dello spirito della Nazione, come insegnamento per il futuro, per superare le avversità e risollevare il Paese soprattutto unendo le forze. E’ il messaggio che ricorre nelle dichiarazioni con cui i vertici delle istituzioni repubblicane e delle forze politiche celebrano la festa della Liberazione. “E’ la festa del coraggio italiano, il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima, e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà, della fratellanza – afferma la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati – Il coraggio di un Paese che si è riscoperto nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25 aprile ha trovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 aprile - Casellati : “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico : “Lezione per il futuro”. Napolitano : “Come allora possiamo farcela” (Di sabato 25 aprile 2020) Il 25come fondamenta dello spirito della Nazione, come insegnamento per il futuro, per superare le avversità e risollevare il Paese soprattutto unendo le forze. E’ il messaggio che ricorre nelle dichiarazioni con cui i vertici delle istituzioni repubblicane e delle forze politiche celebrano la festa della Liberazione. “E’ la festa del coraggio italiano, il coraggio di chi ha dato il cuore, l’anima, e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà, della fratellanza – afferma la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti– Il coraggio di un Paese che si è riscoperto nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25ha trovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua ...

