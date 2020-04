Vieri: «Nel 2006 strappai il contratto con la Sampdoria» (Di sabato 25 aprile 2020) L’ex attaccante Vieri racconta la breve parentesi alla Sampdoria: «Ho strappato il contratto per problemi al ginocchio» Nel corso della sua lunga carriera da calciatore, Christian Vieri conta una piccola parentesi alla Sampdoria. L’ex attaccante firmò un contratto con la società blucerchiata nell’estate 2006, ma dopo pochi giorni risolse l’accordo a causa di un problema fisico. A svelare il motivo del divorzio è stato lo stesso Vieri durante una diretta Instagram. «Sono tifoso della Sampdoria. Nel 2006 avevo firmato un contratto, ma ho avuto problemi al ginocchio e così ho strappato il contratto, restando fermo per sei mesi. Sentivo ancora dolore dopo l’operazione. Successivamente sono andato a Bergamo, ho fatto le cure e giocato le ultime giornate di campionato, ma mi hanno aspettato tutto ... Leggi su calcionews24 “Nel 2006 Lippi mi voleva portare al Mondiale. All’Inter c’è stata la storia dei pedinamenti” : Vieri a 360°

Vieri : «Rimpianti nel calcio? Nessuno - mi sono sempre assunto le responsabilità»

Inter - amarcord Vieri-Ronaldo : “Il cinque maggio? Era destino. Quando fui espulso nel derby Lippi mi massacrò” (Di sabato 25 aprile 2020) L’ex attaccanteracconta la breve parentesi alla: «Ho strappato ilper problemi al ginocchio» Nel corso della sua lunga carriera da calciatore, Christianconta una piccola parentesi alla. L’ex attaccante firmò uncon la società blucerchiata nell’estate, ma dopo pochi giorni risolse l’accordo a causa di un problema fisico. A svelare il motivo del divorzio è stato lo stessodurante una diretta Instagram. «Sono tifoso della. Nelavevo firmato un, ma ho avuto problemi al ginocchio e così ho strappato il, restando fermo per sei mesi. Sentivo ancora dolore dopo l’operazione. Successivamente sono andato a Bergamo, ho fatto le cure e giocato le ultime giornate di campionato, ma mi hanno aspettato tutto ...

StefanoDonati27 : Per quel che può valere una chiacchierata con Vieri, c’è un passaggio, in cui Maldini dice che gli piace il nuovo r… - T0T0_23 : RT @Cobretti_80: Mi diverto troppo a vedere le dirette di Vieri con i giocatori dei suoi tempi, un tuffo nel passato, quando in serie A er… - coratella24 : @LuigiFormiconi @Max_883 @YouTube Per noi cresciuti nel mito di Giorgio Chinaglia, Bobo Vieri era il Centravanti co… - modazzaOrigina1 : RT @Cobretti_80: Mi diverto troppo a vedere le dirette di Vieri con i giocatori dei suoi tempi, un tuffo nel passato, quando in serie A er… - ParmaLiveTweet : Maldini avverte: 'Se non finissimo il campionato, sarebbe un disastro': Nel corso di una diretta Instagram in compa… -