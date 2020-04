Stop ai furti in casa, a Origgio e Caronno rubano pezzi d’auto per rivenderli (Di venerdì 24 aprile 2020) “Forse, non potendo più muoversi liberamente per rubare nelle case, hanno cominciato a prendere di mira le macchine: non per svaligiarle ma per smontarle e guadagnarci rivendendo pezzi”. E’ l’unica spiegazione che riesce a darsi la polizia locale alla luce delle auto prese di mira nei parcheggi di Origgio e Caronno Pertusella. Macchine da cui … L'articolo Stop ai furti in casa, a Origgio e Caronno rubano pezzi d’auto per rivenderli proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 24 aprile 2020) “Forse, non potendo più muoversi liberamente per rubare nelle case, hanno cominciato a prendere di mira le macchine: non per svaligiarle ma per smontarle e guadagnarci rivendendo”. E’ l’unica spiegazione che riesce a darsi la polizia locale alla luce delle auto prese di mira nei parcheggi diPertusella. Macchine da cui … L'articoloaiin, ad’auto perproviene da Il Notiziario.

Macchine da cui spariscono gomme, pezzi di carrozzeria e degli interni. “La tendenza – affermano gli agenti – è preoccupante e potrebbe dare il senso di questa nuova frontiera del furto”. Emblematico ...

