Oroscopo Branko del giorno | oggi e fine settimana 24-25-26 aprile

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 24 aprile 2020)dele del weekend: previsioni di, 24, e del25-26 Anche per, venerdì 242020, e per ildi domani e dopodomani (sabato 25 e domenica 262020) le previsioni didell’dele del weekend le sveliamo dal libro “2020 – Calendario Astrologico”, riportando in questo e nei prossimi due paragrafi, piccole informazioni per ciascuno dei dodici segni. ARIETE: giornata di compravendite quella odierna, mentre domani si troverà il modo di divertirsi; TORO:c’è un po’ di batticuore, mentre dopodomani arriveranno attrazioni; GEMELLI: la giornata odierna è caratterizzata dalla spiritualità; CANCRO: giornata di amicizie quella di, mentre domenica sarà necessario ridere perchè fa bene....