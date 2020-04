“Mi ha detto una grossa bugia…”: Barbara D’Urso lo smaschera a Pomeriggio Cinque (Di venerdì 24 aprile 2020) Barbara D’Urso lo smaschera in diretta a Pomeriggio Cinque Qualche minuto prima della messa in onda di un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque, attraverso i suoi canali social, Barbara D’Urso ha annunciato: “Smaschererò una persona che ha detto una bugia”. In pratica la conduttrice napoletana si riferiva a quell’uomo che, ad un posto di blocco si è spacciato per un infermiere che avevav finito il turno in ospedale. Il soggetto in questione, invece è solo un piastrellista delle provincia di Varese. Subito dopo l’operaio ha postato un filmato sul web spiegando cosa è successo: “Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. Poi è stato intervistato a La Zanzara di Giuseppe Cruciani sostenendo che Carmelita gli avrebbe offerto del ... Leggi su kontrokultura Telefonata del Papa al sindaco di Siracusa/ “Mi ha detto - Non è uno scherzo sono io”

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto svela : “Mi sono sentita inadatta”

Paola Di Benedetto su Paolo Ciavarro e Denver : “Mi sarebbe piaciuto…” (Di venerdì 24 aprile 2020)D’Urso loin diretta aQualche minuto prima della messa in onda di un nuovo appuntamento di, attraverso i suoi canali social,D’Urso ha annunciato: “Smaschererò una persona che hauna bugia”. In pratica la conduttrice napoletana si riferiva a quell’uomo che, ad un posto di blocco si è spacciato per un infermiere che avevav finito il turno in ospedale. Il soggetto in questione, invece è solo un piastrellista delle provincia di Varese. Subito dopo l’operaio ha postato un filmato sul web spiegando cosa è successo: “Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. Poi è stato intervistato a La Zanzara di Giuseppe Cruciani sostenendo che Carmelita gli avrebbe offerto del ...

RobertoBurioni : I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che pot… - CarloCalenda : Amore mio, sei tipo il 102.000 che me lo dice. Se mi trovate uno che abbia detto il contrario gli do una task force. - Fiorello : L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sba… - SebastianoRus10 : RT @borghi_claudio: I danni provocati dalla presenza di un mentitore seriale come conte al potere sono e saranno enormi. Mi era sfuggito ma… - vivodijuvee : RT @marika20__: IO ANCORA NON MI SONO RIPRESA DAL VIDEO E HO DETTO TUTTO #ChegaVideoclip -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi detto Palermo: omicidio Angela Corona, la nipote confessa 'L'ho uccisa perché mi trattava male' Affaritaliani.it