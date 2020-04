Lutto nel mondo del calcio: addio a Giuseppe Gazzoni Frascara, storico presidente del Bologna (Di venerdì 24 aprile 2020) ​Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi, all'età 84 anni, è scomparso Giuseppe Gazzoni Frascara, leggendario presidente del ​Bologna calcio per otto lungi anni. Dal ‘93 al 2001 ha guidato il club emiliano, poi dal 2014 era diventato il presidente onorario. In appena tre anni è riuscito a trascinato i rossoblu fino alla Serie A, portando sul prato del Dall'Ara diversi campioni assoluti come Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Morto Giuseppe Gazzoni Frascara storico presidente del... Leggi su 90min Lutto nel calcio italiano - morto ex presidente di Serie A [NOME e DETTAGLI]

Lutto nel calcio : è morto Giuseppe Gazzoni Frascara - ex presidente del Bologna

Televisione in lutto - addio alla star delle serie tv. Il suo volto è entrato nelle case di milioni di telespettatori (Di venerdì 24 aprile 2020) ​neldel. Nella giornata di oggi, all'età 84 anni, è scomparso, leggendariodel ​Bolognaper otto lungi anni. Dal ‘93 al 2001 ha guidato il club emiliano, poi dal 2014 era diventato ilonorario. In appena tre anni è riuscito a trascinato i rossoblu fino alla Serie A, portando sul prato del Dall'Ara diversi campioni assoluti come Roberto Baggio eSignori. Mortodel...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lutto nel mondo del calcio, morto l'ex presidente del Bologna Gazzoni Frascara - CalcioWeb : ???? +++ LUTTO NEL CALCIO ITALIANO, MORTO EX PRESIDENTE DI UNA SQUADRA DI #SERIEA +++ ???? - - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel mondo del calcio, morto l'ex presidente del Bologna Gazzoni Frascara - Chris28688209 : RT @perlarara7: Volgi i tuoi passi verso il Signore, abbi fiducia in Lui ed Egli agirà.. cambierà il tuo pianto in una danza, l'abito di l… - perlarara7 : Volgi i tuoi passi verso il Signore, abbi fiducia in Lui ed Egli agirà.. cambierà il tuo pianto in una danza, l'ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Russia, lutto nel calcio: Samokhvalov della Lokomotiv Mosca muore durante l'allenamento Blasting News Italia Il racconto del Paese che cambia attraverso le voci dei lettori ora diventa un libro

Le vostre parole raccolte in cinque capitoli per rimediare alla distanza in questi giorni di dolore, lutto e rinascita: Generazioni ... sul mondo che abbiamo costruito e che affideremo alle prossime ...

Calcio 1' categoria: Fbc Saronno, Rovellasca, Ardor Lazzate unite nel lutto per Dubini (Guanzatese)

GUANZATE – Anche Fbc Saronno, Sc Rovellasca ed Ardor Lazzate si uniscono al lutto degli sportivi locali, ed in particolare degli appassioni del calcio, per la scomparsa di Angelo Dubini, ...

Le vostre parole raccolte in cinque capitoli per rimediare alla distanza in questi giorni di dolore, lutto e rinascita: Generazioni ... sul mondo che abbiamo costruito e che affideremo alle prossime ...GUANZATE – Anche Fbc Saronno, Sc Rovellasca ed Ardor Lazzate si uniscono al lutto degli sportivi locali, ed in particolare degli appassioni del calcio, per la scomparsa di Angelo Dubini, ...