Il doppio prezzo della pandemia nei Paesi del Sud del mondo

Al momento, in termini di vite umane, l'America Latina non sta pagando un prezzo particolarmente elevato alla pandemia di Covid-19, se si fa eccezione per alcune città come Rio de Janeiro e São Paulo in Brasile o Guayaquil in Ecuador.Ci sono problemi sanitari più gravi, come la febbre dengue stagionale nel Cono Sud, con un numero di malati 10 volte superiore a quello dei positivi al coronavirus. Per l'America Latina i danni maggiori causati dalla pandemia riguardano l'economia. In particolare il settore del cosiddetto "lavoro informale", che occupa dal 30 al 50% della popolazione attiva: venditori ambulanti, colf, giardinieri, muratori, badanti che lavorano in nero e vivono alla giornata. In Perù, per esempio, il 43% dei lavoratori è fermo e non percepisce nessun reddito, e per l'80% si tratta di lavoratori ...

Al momento, in termini di vite umane, l’America Latina non sta pagando un prezzo particolarmente elevato alla pandemia di Covid-19, se si fa eccezione per alcune città come Rio de Janeiro e São Paulo ...

Autostrade verrebbe valutata 8-10 miliardi di euro, il che implicherebbe un prezzo del titolo Atlantia di 16-18 euro ... oltre il quale verrebbero dispiegati gli effetti del doppio minimo in ...

