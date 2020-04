F1, Liberty Media aiuta i team in difficoltà, anticipando i pagamenti (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono giorni/settimane complicati e non è una novità. L’emergenza sanitaria sta avendo delle conseguenze a livello globale anche sul fronte dell’economia e sono molte le aziende in difficoltà. Da questo punto di vista in F1 si cercano delle soluzioni per salvaguardare la presenza delle scuderie nel Circus, potendo contare sempre su delle risorse. Come annunciato da Liberty Media, gruppo gestore della massima categoria dell’automobilismo, vi sarà un’iniezione di liquidità per supportare i team in difficoltà per questa crisi. E’ stato, infatti, reso noto l’anticipo dei pagamenti in favore di alcune squadre che, vista l’assenza di gare, stanno soffrendo molto per questa situazione. Non è un caso che alcuni dei team britannici siano stati costretti a ricorrere alla cassa integrazione. “Abbiamo ... Leggi su oasport F1 - si riparte a luglio? Austria e due GP in Gran Bretagna : il piano di Liberty Media

F1 : cassa integrazione per i dipendenti di Liberty Media a causa del Coronavirus

F1 - oggi riunione tra Liberty Media e le scuderie : bozza di calendario - Gran Premi su 2 giorni a porte chiuse? Partenza a Monza? (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono giorni/settimane complicati e non è una novità. L’emergenza sanitaria sta avendo delle conseguenze a livello globale anche sul fronte dell’economia e sono molte le aziende in difficoltà. Da questo punto di vista in F1 si cercano delle soluzioni per salvaguardare la presenza delle scuderie nel Circus, potendo contare sempre su delle risorse. Come annunciato da, gruppo gestore della massima categoria dell’automobilismo, vi sarà un’iniezione di liquidità per supportare iin difficoltà per questa crisi. E’ stato, infatti, reso noto l’anticipo deiin favore di alcune squadre che, vista l’assenza di gare, stanno soffrendo molto per questa situazione. Non è un caso che alcuni deibritannici siano stati costretti a ricorrere alla cassa integrazione. “Abbiamo ...

OA_Sport : F1, Liberty Media aiuta i team in difficoltà, anticipando i pagamenti - dinoadduci : Liberty Media: “Anticipati fondi ai team per non farli fallire” - Dome689 : Gare senza pubblico, i circuiti vogliono rinegoziare con Liberty Media - MotoriNoLimits : @Rturcato83 E lo sai che su questo la redazione si spacca... io sono per il no, assoluto. Sarebbe un campionato ins… -