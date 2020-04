Eredivisie, Utrecht annuncia ricorso contro KNVB per stop campionato (Di venerdì 24 aprile 2020) stop all’Eredivisie, Utrecht prepara ricorso alla giustizia ordinaria e sportiva contro il provvedimento della KNVB LA KNVB, a Federcalcio olandese, ha decretato l’interruzione definitiva del campionato di Eredivisie 2019/20. Le decisioni relative all’assegnazione dei posti in Europa secondo la classifica corrente non hanno incontrato la soddisfazione di tutti i club. L’Utrecht, club in lotta per un posto in Europa, ha annunciato infatti di essere pronto ad appellarsi alla giustizia ordinaria olandese e a quella sportiva della UEFA, con un ricorso contro la Federcalcio per i danni procurati dal provvedimento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020)all’preparaalla giustizia ordinaria e sportivail provvedimento dellaLA, a Federcalcio olandese, ha decretato l’interruzione definitiva deldi2019/20. Le decisioni relative all’assegnazione dei posti in Europa secondo la classifica corrente non hanno incontrato la soddisfazione di tutti i club. L’, club in lotta per un posto in Europa, hato infatti di essere pronto ad appellarsi alla giustizia ordinaria olandese e a quella sportiva della UEFA, con unla Federcalcio per i danni procurati dal provvedimento. Leggi su Calcionews24.com

