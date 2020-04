Coronavirus e Fase 2: le regole per negozi e parrucchieri (Di venerdì 24 aprile 2020) Le date sono ancora ufficiose e per sapere ufficialmente chi riaprirà e quando, bisognerà attendere la prossima settimana. Ma La Fase 2 è a un passo ormai e anche le regole per le riaperture sono ormai quasi sempre più chiare. Riaprirà solo chi sarà effettivamente pronto e in regole, al di là delle date che il Governo ufficializzerà. Lasciato il picco dell’emergenza Coronavirus alle spalle, resta da rimettere in moto un intero Paese. Le mascherine e i sistemi di protezione Scontato ormai l’uso di mascherina e i guanti per tutti, soprattutto per il personale, ma non solo, stessa cosa vale per i clienti degli alimentari. In moltissimi. Obbligatorio sarà il dispenser di gel igienizzante e la sanificazione dei locali e dei filtri dell’aria condizionata. La pulizia degli spazi di lavoro dovrà ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Fase 2 e orari di lavoro : da smart working a turni su 7 giorni

Coronavirus e Fase 2 : la Valle d’Aosta nomina comitato tecnico per la ripresa

Coronavirus è in fase discendente : ma non torneremo subito alla normalità (Di venerdì 24 aprile 2020) Le date sono ancora ufficiose e per sapere ufficialmente chi riaprirà e quando, bisognerà attendere la prossima settimana. Ma La2 è a un passo ormai e anche leper le riaperture sono ormai quasi sempre più chiare. Riaprirà solo chi sarà effettivamente pronto e in, al di là delle date che il Governo ufficializzerà. Lasciato il picco dell’emergenzaalle spalle, resta da rimettere in moto un intero Paese. Le mascherine e i sistemi di protezione Scontato ormai l’uso di mascherina e i guanti per tutti, soprattutto per il personale, ma non solo, stessa cosa vale per i clienti degli alimentari. In moltissimi. Obbligatorio sarà il dispenser di gel igienizzante e la sanificazione dei locali e dei filtri dell’aria condizionata. La pulizia degli spazi di lavoro dovrà ...

Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - Mov5Stelle : L’app di contact tracing #Immuni sarà un'arma fondamentale per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus… - DavidSassoli : Il Consiglio Europeo apre la fase 2, quella della ripresa. Chiediamo solidarietà concreta con prestiti, finanziamen… - fedcons : ?????? #Coronavirus: spese improponibili per #mascherine e #guanti. Necessario distribuire ai cittadini gratis i… - pccpla : RT @SkyTG24: #Coronavirus #Zaia ha firmato una nuova ordinanza per 'togliere tutte le restrizioni rimaste” ?? -