Coronavirus ad Arese, altri due morti in Rsa. 133 contagi in totale (Di venerdì 24 aprile 2020) Due nuovi decessi nella Rsa Gallazzi Vismara di Arese. Lo rende noto la sindaca Michela Palestra riportando i dati forniti da Ats aggiornati a venerdì 24 aprile. Allo stesso tempo si registrano anche due guariti. Ad Arese sono 133 le persone positive al COVID-19, i decessi complessivi sono 19 e 23 le guarigioni da inizio … L'articolo Coronavirus ad Arese, altri due morti in Rsa. 133 contagi in totale proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - 36 Media World aperti in Italia : due sono ad Arese e Cinisello

Cesano: proseguono le attività virtuali di Palazzo Arese Borromeo

Diverse le iniziative pensate per fare compagnia alle persone costrette a restare a casa in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sui canali social di Palazzo ...

