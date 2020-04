(Di venerdì 24 aprile 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sarò molto rapido nel parlare del Napoli, c'è un solo argomento che vorrei sottoporre.

storico900 : RT @tuttonapoli: Chiariello: 'ADL sta rischiando di rovinare tutto coi diritti d'immagine, ne vale la pena per 5mln?' - tuttonapoli : Chiariello: 'ADL sta rischiando di rovinare tutto coi diritti d'immagine, ne vale la pena per 5mln?' - infoitsport : Chiariello: 'Serie A unanime verso la ripresa, ADL è stato il trascinatore” - infoitsport : VIDEO - Chiariello rivela: 'Serie A ricompattata, ADL è stato il trascinatore'” - sscalcionapoli1 : Chiariello rivela: “Serie A ricompattata, ADL è stato il trascinatore”” -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello ADL

Tutto Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sarò molto rapido nel parlare del Napoli, c'è un solo argomento che vorrei sottoporre. De ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non poteva che essere così, le società di Serie A hanno dovuto per forza trovare ...