Cercare nel profondo

(Di venerdì 24 aprile 2020) La quarantena per mia sorella (19 anni) è un incubo: non si appassiona a niente, non le piace leggere, guardare serie tv, assistere a tour virtuali nei musei, scrivere. Come posso farla innamorare della vita e di tutte le sue sfaccettature? Leggi