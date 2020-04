Amici gossip, Giulia Molino e Francesco Bertoli stanno insieme? Parla lei (Di venerdì 24 aprile 2020) Giulia Molino e Francesco Bertoli di Amici 19 stanno insieme? Lei: “Non è sbocciato l’amore” Come per ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, di molti ragazzi si perdono le tracce mentre di altri si continua a Parlare per molto tempo. Nonostante la vincitrice dell’ultima edizione sia Gaia Gozzi, c’è un’altra cantante che sta avendo molto successo. E’ la napoletana Giulia Molino, che si è contesa la finale. La cantante, una volta uscita dal programma, ha deciso di passare la quarantena con l’ex allievo Francesco Bertoli, scatenando il gossip tra i fan. In diretta oggi sul profilo di Giulia Salemi, i followers hanno ripetutamente chiesto che rapporto ci fosse tra i due. Ecco cos’ha risposto Giulia: “No ragazzi. Lo so che sarebbe bello pensare è nata una coppia, adesso stanno insieme, viva ... Leggi su lanostratv Amici Gossip - duro scontro tra Beba e Giulia Molino : il dissing

