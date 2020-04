10 curiosità su The Last Dance, la nuova docuserie Netflix su Michael Jordan e i Chicago Bulls (Di venerdì 24 aprile 2020) Ad accompagnare gli appassionati di sport – e leggende sportive – in queste lunghe settimane di isolamento è finalmente arrivato The Last Dance, appuntamento settimanale con Netflix in cui si osserva la corsa di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls verso la conquista del sesto titolo NBA nel 1998. La docuserie, su Netflix dal 20 aprile con i primi due episodi – e con due episodi inediti ogni lunedì fino al 18 maggio – è diretta da Jason Hehir (The Fab Five, Chicago Bears 1985, Andre the Giant) e prodotta da Mandalay Sports Media in collaborazione con NBA Entertainment e Jump 23. Il suo scopo è svelare agli appassionati i momenti sportivi più significativi di un'inconstrastata icona del basket e della sua insuperabile squadra. Che servano per convincere a darvi un'occhiata o a scoprire alcune chicche in più su ... Leggi su optimagazine The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv 24 aprile : cast - trama - curiosità - streaming

