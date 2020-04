Vergogna a Bergamo | ai parenti delle vittime arrivano le fatture per il trasporto delle

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Anon c’è pace per le famiglie colpite dal lutto. “Le famiglie diche non hanno potuto salutare e seppellire i propri cari uccisi dal coronavirus nelle tragiche settimane di massimo picco, adesso si stanno vedendo recapitare leper il, fuori Regione,salme dei propri cari inviate nei cimiteri di Ferrara, Modena ecc. per la cremazione”. La denuncia arriva dal senatore della Lega, Roberto Calderoli. “E a battere cassa – aggiunge Calderoli- non sono dei privati insensibili ma è lo Stato italiano. Ma ci rendiamo conto a qualesiamo arrivati? Lo Stato chiede soldi alle famiglie che non hanno mai più visto i loro cari e hanno dovuto accettare che venissero portati altrove perché le strutture cimiteriali bergamasche erano al collasso?”. “Ora – continua il vice presidente ...