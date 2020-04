Un flop inimmaginabile | quando non arriveranno i soldi ve ne accorgerete Socci | doppia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) "Un". Il giudizio di Antonioè categorico. Giuseppe Conte e i membri del governo italiano festeggiano dopo il Consiglio Ue che ha dato via libera al Mes subito e al Recovery Fund a data (ed entità) da destinarsi, come misure "urgenti" per arginare l'emergenza economica e sanitaria del coronavirus. "Vi diranno che è stato un successo", commenta amarosu Twitter, fotografando esattamente la situazione dalle parti di Palazzo Chigi. "noncapirete tutto, ed avrete solo il Mes".