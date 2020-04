Ufficiale | Gnonto lascia l’Inter e firma per lo Zurigo | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il calciomercato dell’Inter parte da una baby cessione.il passaggio di Willyallo: il comunicato Willyl’Inter. Il giovane calciatore, classe 2003, uno dei protagonisti con l’Italia al Mondiale Under 17,il settore giovanile nerazzurro per unirsi allo: è. Un addio a sorpresa ma ufficializzato dallocon una nota: «Già prima dello scoppio della crisi da coronavirus, l’FC Zurico aveva parlato con il giovane attaccante Degnand Wilfried. Ieri è stato completato il suo trasferimento, che avverrà nella prossima stagione. Arriverà dall’Intere firmerà un contratto sino al 2023. Non è ancora dato sapere quando si potrà trasferire fisicamente a, vista la crisi». Leggi su Calcionews24.com