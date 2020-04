regionetoscana : #covid19 #coronavirus Le #mascherine distribuite in questi giorni nelle farmacie e nei supermercati sono 'made in T… - fattoquotidiano : Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o… - regionetoscana : #COVID19 #COVID #20aprile, mascherine obbligatorie in Toscana. Da oggi è possibile ritirare gratuitamente in farmac… - FirenzePost : Toscana: mascherine gratuite, una farsa, sparite il primo giorno ancora non ci sono - StefanoSerafi11 : Il 'test' del Dip. di Chimica di @UNI_FIRENZE sulle mascherine della Regione Toscana. Vergognatevi. -

Toscana mascherine Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Toscana mascherine