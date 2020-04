Segnale forte dalle edicole del Sud verso Vittorio Feltri | “Non venderemo più Libero”

Leggi su bufale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sono molteplici le testimonianze che quest’oggi arrivano da diverse aree del Paese, soprattutto da Roma in giù, a proposito dell’approccio di diversenei confronti di. Le sue recenti dichiarazioni contro i cittadini del Sud, infatti, non si limitano alle novità riportate nella giornata di mercoledì, se pensiamo al fatto che le vendite di Libero rischiano di calare non poco prossimamente. Non potendo agire legalmente, diversi proprietari e gestori dihanno deciso di rispondere al giornalista nell’unico modo possibile. Come ledel Sud rispondono aDopo le dichiarazioni didurante la puntata di “Fuori dal coro” del 23 aprile, in cui il direttore di Libero ha parlato chiaramente di “meridionali inferiori” (salvo poi precisare nelle ultime ore di riferirsi a ...