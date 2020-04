Righini FdI | «Riapertura imprese solo con liquidità immediata e moratoria fiscale»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) «Vogliono condannare a mortee partite Iva. Sembra questo il piano del governo che chiede agli imprenditori di riaprire adeguandosi alle nuove regole. Ma in cambio offrela miseria di un prestito di qualche migliaio di euro, oppure l’una tantum di 600 euro. In questo clima di incertezza e confusione non stupisce che stia montando la protesta. Lanciata dalla campagna #iononoriapro sostenuta spontaneamente da imprenditori stufi del governo sia regionale che nazionale». Giancarlo, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia in un comunicato illustra le proposte di FdI. E attacca il governo.(FdI): « Ecco le nostre proposte» «FdI propone l’adozione di concreti strumenti di sostegno immediato – dice– come contributi a fondo perduto,, finanziamenti a tasso zero per ...