Per Letta "chi non vuole l'Europa, sceglie la patrimoniale” (Di giovedì 23 aprile 2020) “In questo momento la cosa peggiore che si possa fare è minacciare gli italiani con l'ipotesi di salassi fiscali. Per questo dobbiamo stare dentro un sistema di risposte europee. Chi non vuole le regole europee, vuole la patrimoniale, perché è evidente che l'unica alternativa a quel tipo di interventi è una durissima tassa sui risparmi degli italiani”. È questo il passaggio centrale dell'intervista a la Repubblica dell'ex presidente del consiglio Enrico Letta che suggerisce “un grande patto” da stringere “con gli italiani”. Secondo l'ex premier, che dirige dal 2014 la scuola di Affari internazionali francese Sciences Po, le cifre del crollo economico sono tali che “non è più sufficiente tentare di mettere in equilibrio il principio sanitario e quello economico”, perché una ... Leggi su agi “Il calcio ha bisogno di ripartire per motivi economici e di psicologia” - parla Enrico Letta

