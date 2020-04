Le linee guida dell’Uefa: finire i campionati entro agosto, poi le coppe. 70 milioni per i club (Di giovedì 23 aprile 2020) Emergenza coronavirus, le linee guida dell’UEFA. campionati da completarsi entro agosto per lasciare spazio alle coppe. Arrivano dall’Uefa le linee guida alle federazioni per lo svolgimento e il completamento dei campionati. L’indicazione resta quella di portare a termine le competizioni, ma inizia a prendere forma anche una strategia da adottare nel caso in cui alcuni campionati non dovessero concludersi. Champions LeagueCoronavirus, le linee guida dell’UEFA Il Comitato esecutivo dell’Uefa ribadisce l’invito a portare a termine le competizioni, ovviamente laddove possibile e nel massimo rispetto della sicurezza degli atleti e delle persone al seguito delle squadre. Fonte foto: https://www.facebook.com/uefaLa data massima entro la quale terminare i campionati Spunta una data massima entro la quale portare a termine le competizioni. I ... Leggi su newsmondo UFFICIALE - Le linee guida UEFA : fare di tutto per finire campionati (anche con i playoff) o le federazioni decideranno chi va in Europa

Coronavirus - le linee guida Inail per la fase 2 : mascherine sui mezzi pubblici e gestione degli spazi

Coronavirus - dal trasporto aereo fino a treni e autobus : cosa cambierà nella fase 2 - la bozza delle linee guida del MIT (Di giovedì 23 aprile 2020) Emergenza coronavirus, ledell’UEFA.da completarsiper lasciare spazio alle. Arrivano dall’Uefa lealle federazioni per lo svolgimento e il completamento dei. L’indicazione resta quella di portare a termine le competizioni, ma inizia a prendere forma anche una strategia da adottare nel caso in cui alcuninon dovessero concludersi. Champions LeagueCoronavirus, ledell’UEFA Il Comitato esecutivo dell’Uefa ribadisce l’invito a portare a termine le competizioni, ovviamente laddove possibile e nel massimo rispetto della sicurezza degli atleti e delle persone al seguito delle squadre. Fonte foto: https://www.facebook.com/uefaLa data massimala quale terminare iSpunta una data massimala quale portare a termine le competizioni. I ...

lastknight : <long rant> E, dopo la mobilitazione della società civile e la pubblicazione delle linee guida Europee, finalmente… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Ue, entro metà maggio le linee guida su viaggi La commissaria ai trasporti Adina Valean: 'Ci sarà an… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? In caso di sospensione definitiva dei campionati, la qualificazione alle Coppe avverrà per meriti sp… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consigli… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Comitato Esecutivo: le linee guida per la qualificazione alle competizioni UEFA per club, la UEFA consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : linee guida Ponti, pubblicate le linee guida per la classificazione e gestione del rischio Ediltecnico - Quotidiano online per professionisti tecnici Anello ferroviario, si riparte Al lavoro prevenendo i contagi

L’impresa D’Agostino, adottando il protocollo, è riuscita a riorganizzare il lavoro seguendo in maniera pedissequa i protocolli già sottoscritti il 14 marzo con Cgil, Cisl e Uil, quello sulle linee ...

UFFICIALE - Le linee guida UEFA: fare di tutto per finire i campionati (anche con i playoff) o le federazioni decideranno chi va in Europa

PARERE MEDICO - Il Comitato ha ascoltato il Comitato Medico, presieduto dal professor Tim Meyer, che ha esaminato le questioni sanitarie relative al ritorno al calcio, che sta lavorando a fianco ...

L’impresa D’Agostino, adottando il protocollo, è riuscita a riorganizzare il lavoro seguendo in maniera pedissequa i protocolli già sottoscritti il 14 marzo con Cgil, Cisl e Uil, quello sulle linee ...PARERE MEDICO - Il Comitato ha ascoltato il Comitato Medico, presieduto dal professor Tim Meyer, che ha esaminato le questioni sanitarie relative al ritorno al calcio, che sta lavorando a fianco ...