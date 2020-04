Kate Middleton, William e i piccoli Cambridge battono (di nuovo) le mani contro il coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) Kate Middleton e William hanno fatto un’apparizione a sorpresa su The Big Night In della BBC One, insieme ai loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Tutta la famiglia al completo per una buona causa: i Cambridge si sono uniti alla campagna «Clap for Carers». Sono usciti fuori dalla loro porta di casa, ad Amner Hall, nel Norfolk, per battere le mani per tutti coloro che in questo momento sono in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus. Leggi su vanityfair Kate Middleton umilia William in pubblico : il gesto imperdonabile della Duchessa

Louis di Cambridge è identico a mamma Kate Middleton da piccola (Foto)

Il principino Louis compie 2 anni : le nuove foto e la sorpresa di William e Kate Middleton (Di giovedì 23 aprile 2020) Kate Middleton e William hanno fatto un’apparizione a sorpresa su The Big Night In della BBC One, insieme ai loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Tutta la famiglia al completo per una buona causa: i Cambridge si sono uniti alla campagna «Clap for Carers». Sono usciti fuori dalla loro porta di casa, ad Amner Hall, nel Norfolk, per battere le mani per tutti coloro che in questo momento sono in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus.

infoitcultura : Le aspettavamo e sono arrivate, le nuove foto del principe Louis fatte da mamma Kate Middleton sono dolcezza - infoitcultura : Kate Middleton umilia William in pubblico: il gesto imperdonabile della Duchessa - MafraLiga : RT @VanityFairIt: Le nuove foto diffuse da Kensington Palace per festeggiare i 2 anni del terzogenito di William e Kate rivelano un'impress… - infoitcultura : Kate Middleton umilia il marito in pubblico, il gesto di William la manda su tutte le furie - zazoomnews : Da Kate Middleton a Letizia di Spagna i significati nascosti nei look da quarantena delle Royals - #Middleton… -