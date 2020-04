I dubbi e il dibattito sulle mascherine distribuite dalla Regione Campania (Di giovedì 23 aprile 2020) È partita in questi giorni la distribuzione delle mascherine da parte della Regione Campania e, secondo quanto riporta oggi il Mattino, gli esperti le giudicano«lontano dagli standard dei prodotti sanitari ma potenzialmente in linea con la fase due». Si andrà avanti con le consegne fino al 2 maggio: Palazzo Santa Lucia ha garantito mascherine per «2,2 milioni di famiglie partenopee esenti per reddito della Campania – ha spiegato la presidenza della Regione – affidando il lavoro a numerose aziende, delle quali solo una non è campana. Diverse tra queste società sono del campo della sartoria, riconvertite per l’emergenza». Il calendario della distribuzione varia da zona a zona. Già avviata la distribuzione a domicilio nei Comuni capoluogo: oggi si parte a Napoli dai centri di smistamento di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 aprile 2020) È partita in questi giorni la distribuzione delleda parte dellae, secondo quanto riporta oggi il Mattino, gli esperti le giudicano«lontano dagli standard dei prodotti sanitari ma potenzialmente in linea con la fase due». Si andrà avanti con le consegne fino al 2 maggio: Palazzo Santa Lucia ha garantitoper «2,2 milioni di famiglie partenopee esenti per reddito della– ha spiegato la presidenza della– affidando il lavoro a numerose aziende, delle quali solo una non è campana. Diverse tra queste società sono del campo della sartoria, riconvertite per l’emergenza». Il calendario della distribuzione varia da zona a zona. Già avviata la distribuzione a domicilio nei Comuni capoluogo: oggi si parte a Napoli dai centri di smistamento di ...

Il possibile vaccino contro il Coronavirus fa molto discutere ancora prima che arrivi: ci sono discussioni tra gli scienziati circa la sua effettiva utilità, c'è il dibattito relativo ai No-Vax che ...

