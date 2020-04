Gazzetta - Il Barça offre Rakitic per Fabian Ruiz: arriva la risposta del Napoli (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Barcellona, come il Real Madrid, vuole a tutti i costi Fabian Ruiz. Per convincere il Napoli ha messo sul piatto anche il cartellino di Ivan Rakitic, 32 anni, forte centrocampista croato. Leggi su tuttonapoli Gazzetta : Ecco perché il “Barça-gate” può essere un assist per il Napoli (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Barcellona, come il Real Madrid, vuole a tutti i costi. Per convincere ilha messo sul piatto anche il cartellino di Ivan, 32 anni, forte centrocampista croato.

tuttonapoli : Gazzetta - Il Barça offre Rakitic per Fabian Ruiz: arriva la risposta del Napoli - LucaParry85 : @ilrossoeilnero2 @tuttosport @Gazzetta_it a loro interessa venderlo sui 100 milioni e ci riuscirà perchè il barca s… - Valetinista98 : RT @ETGazzetta: Storico al #Barça: il nome del #CampNou a disposizione per la lotta anti #coronavirus #Liga - Samudio14 : RT @ETGazzetta: Storico al #Barça: il nome del #CampNou a disposizione per la lotta anti #coronavirus #Liga - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Storico al #Barça: il nome del #CampNou a disposizione per la lotta anti #coronavirus #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Barça L’arbitro Giovannetti in corsia contro il coronavirus La Gazzetta dello Sport