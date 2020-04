Galliani Campionati chiusi a luglio? Difficile Ottobre novembre è più

(Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, Adrianoha parlato della proposta della Uefa di chiudere entro il 31dicendosi decisamente pessimista in merito, "prima disarà molto".

MONZA – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ... Non ci sono le condizioni per chiudere il campionato prima di ottobre novembre. Anche se venisse dato l’ok per gli allenamenti ...Adriano Galliani torna sull’emergenza Coronavirus e sull’eventualità di chiudere i campionati: l’Amministratore Delegato del Monza aveva già parlato della sosta forzata e si era fatto sentire riguardo ...