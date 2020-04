Ecatombe a New York, morto l’88 per cento dei malati sottoposti a ventilazione (Di giovedì 23 aprile 2020) Stando ai risultati di una ricerca condotta dal Consorzio di ricerca sul Covid-19 del Northwell Health, il più grande sistema sanitario nello Stato di New York, quasi il 90 per cento dei pazienti sottoposto a ventilazione è deceduto. La studio ha dato anche una fotografia dello stato dell'arte dell'infezione nella Grande Mela: più a rischio sono gli over 65 con patologie pregresse. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Stando ai risultati di una ricerca condotta dal Consorzio di ricerca sul Covid-19 del Northwell Health, il più grande sistema sanitario nello Stato di New, quasi il 90 perdei pazienti sottoposto aè deceduto. La studio ha dato anche una fotografia dello stato dell'arte dell'infezione nella Grande Mela: più a rischio sono gli over 65 con patologie pregresse.

New York è diventata uno dei maggiori focolai di Coronavirus in tutto il mondo. Al momento, solo nella Grande Mela si contano più di 15mila morti su un totale di 46.784 registrati in tutto il Paese.

