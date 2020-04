Coronavirus, Israele passa alla “fase 2” (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo più di un mese di trattative, Gantz e Netanyahu hanno dato vita al tanto atteso governo di emergenza, il cui obiettivo primario sarà quello di contrastare la diffusione del Coronavirus e far ripartire il Paese. Una delle prima riunioni tenute dal nuovo esecutivo riguarda infatti quella che è stata denominata exit strategy, ossia l’insieme delle misure da prendere per superare l’emergenza e tornare alla vita di tutti i giorni. La quarantena e le politiche di contenimento implementate nelle settimane passate in tutto il Paese hanno infatti avuto un effetto negativo sul fronte economico, andando a colpire principalmente quella parte della popolazione che si trovava in difficoltà già prima della crisi sanitaria. La fase 2 in Israele alla base della decisione del Governo israeliano di passare alla “fase 2” vi sono principalmente ... Leggi su it.insideover Coronavirus - Israele : intesa tra Netanyahu e Gantz per un governo di emergenza nazionale

Manifestazione in Israele : “Rispettate norme Coronavirus” – VIDEO

