Coronavirus, Financial Times: “Flop la prima sperimentazione del remdesivir”. Oms: “Documento pubblicato per errore” (Di giovedì 23 aprile 2020) Un “flop” la prima sperimentazione dell’antivirale remdesivir contro Covid-19 in Cina. Lo anticipa il ‘Financial Times’ citando un documento esclusivo, diffuso per errore dall’Organizzazione mondiale della sanità e visionato dal quotidiano britannico. Il trial in Cina avrebbe mostrato che l’antivirale di Gilead Sciences “non ha migliorato le condizioni dei pazienti o ridotto la presenza del patogeno nel sangue”. I ricercatori hanno studiato 237 pazienti, hanno dato il farmaco a 158 soggetti e paragonato i progressi con i restanti 79. Il farmaco “avrebbe anche mostrato significativi effetti collaterali in alcuni pazienti”, tanto da essere interrotto in 18 pazienti. L’Oms ha affermato che la bozza dello studio, “in fase di revisione scientifica, è stato pubblicata all’inizio per ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – Financial Times : “In Uk forse 41mila morti - più del doppio delle cifre ufficiali”. Onu : “Rischio carestia di proporzioni bibliche”. Spagna - ok del Parlamento al lockdown fino al 9 maggio

