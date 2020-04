Coronavirus, Fase 2: sì agli spostamenti tra comuni e al jogging (Di giovedì 23 aprile 2020) La Fase 2 è sempre più vicina. L’emergenza Coronavirus ha ormai passato il suo picco e dopo settimane di lockdown, gli occhi del Paese sono tutti puntati sulle decisioni del Governo. Da quello che trapela al momento, dal 4 maggio torneranno al lavoro 2,7 milioni di lavoratori e una maggiore facilità per tutti di uscire da casa e muoversi, anche fuori dal proprio Comune. Attenzione però, non è da considerarsi un “fuori tutti”, chiarisce il Governo. Le date chiave Al momento le date da tenere sotto controllo sono 3: 27 aprile potranno ripartire alcune attività. Il Governo sbloccare probabilmente altri codici Ateco, come previsto, per far ripartire alcuni settori chiave del Paese. 11 maggio: questa data è molto più incerta, ma è segnalata come possibile data di riapertura dei negozi. Il 18 ... Leggi su thesocialpost Come uscire in sicurezza nella fase 2 : manuale per la ripartenza dal coronavirus

Fase 2 Coronavirus | possibile cambiare Comune ma non regione

Coronavirus - Fase 2 : quali attività riapriranno e quando (Di giovedì 23 aprile 2020) La2 è sempre più vicina. L’emergenzaha ormai passato il suo picco e dopo settimane di lockdown, gli occhi del Paese sono tutti puntati sulle decisioni del Governo. Da quello che trapela al momento, dal 4 maggio torneranno al lavoro 2,7 milioni di lavoratori e una maggiore facilità per tutti di uscire da casa e muoversi, anche fuori dal proprio Comune. Attenzione però, non è da considerarsi un “fuori tutti”, chiarisce il Governo. Le date chiave Al momento le date da tenere sotto controllo sono 3: 27 aprile potranno ripartire alcune attività. Il Governo sbloccare probabilmente altri codici Ateco, come previsto, per far ripartire alcuni settori chiave del Paese. 11 maggio: questa data è molto più incerta, ma è segnalata come possibile data di riapertura dei negozi. Il 18 ...

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Andrii85 : Ottimi spunti di riflessione... Coronavirus e città, quali sono pronte per la Fase 2 (grazie alla tecnologia) e qu… - SanremoNews : Coronavirus, Bassetti: 'La Liguria è pronta per la fase 2. Abbiamo tutti gli strumenti per ripartire' (Video) -