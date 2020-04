«Coronavirus: ci sono 10mila morti in più rispetto ai dati di oggi» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il bilancio Istat dei decessi di marzo e aprile certifica che la strage del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 potrebbe essere stata di proporzioni maggiori rispetto ai dati ufficiali. Uno studio diffuso ieri da un gruppo interdisciplinare di scienziati, tra cui i fisici Giorgio Parisi, Enzo Marinari, Federico Ricci-Tersenghi, Luca Leuzzi e il biologo Enrico Bucci, che ha preso in esame i dati della mortalità in Italia nel periodo 22 febbraio — 4 aprile così come sono stati forniti dall’Istat e illustrato da Repubblica spiega che, comparando i dati con quelli degli anni precedenti relativi alle stesse settimane, gli scienziati hanno osservato che in molti comuni delle regioni più colpite dalla pandemia il numero di decessi, non solo è stato sensibilmente più alto rispetto alla media stagionale degli anni precedenti, ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - sono oltre 17 mila i matrimoni già annullati

Coronavirus - Anm : “Reazioni a scarcerazione boss dal 41bis sono un violento attacco alle prerogative della magistratura” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il bilancio Istat dei decessi di marzo e aprile certifica che la strage delSARS-COV-2 e di COVID-19 potrebbe essere stata di proporzioni maggioriaiufficiali. Uno studio diffuso ieri da un gruppo interdisciplinare di scienziati, tra cui i fisici Giorgio Parisi, Enzo Marinari, Federico Ricci-Tersenghi, Luca Leuzzi e il biologo Enrico Bucci, che ha preso in esame idella mortalità in Italia nel periodo 22 febbraio — 4 aprile così comestati forniti dall’Istat e illustrato da Repubblica spiega che, comparando icon quelli degli anni precedenti relativi alle stesse settimane, gli scienziati hanno osservato che in molti comuni delle regioni più colpite dalla pandemia il numero di decessi, non solo è stato sensibilmente più altoalla media stagionale degli anni precedenti, ...

