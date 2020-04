Claudio Amendola: “Scaricherò l’app Immuni: dei miei dati personali non me ne frega assolutamente nulla” (Di giovedì 23 aprile 2020) Claudio Amendola non ha dubbi su Immuni, la app italiana scelta dal governo per il tracciamento dei contagi. “La scaricherò, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Queste le parole dell’attore, intervenuto su Radio Capital durante la trasmissione Circo Massimo: “A me dei miei dati personali non me ne frega assolutamente nulla. Cosa dovrebbero andare a vedere dei miei dati personali che io devo proteggere?”, ha aggiunto. E qualche parola su questo periodo di isolamento: “Non ne posso più di sentire che andrà tutto bene… Non credo che saremo pronti per l’apertura del 4 maggio. Temo che appena ci daranno il via libera sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata“. L'articolo Claudio Amendola: “Scaricherò l’app Immuni: ... Leggi su ilfattoquotidiano Claudio Amendola : "Scaricherò l'app Immuni : dei miei dati non me ne frega nulla"

"Il virus rivela che non siamo così menefreghisti" - ci dice Claudio Amendola

