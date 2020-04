Calcio | è partito il countdown per la ripresa del campionato

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sono settimane di nostalgia quelle dei tifosi del. Con la pandemia in corso, infatti, si è proprio dovuto mettere uno stop alle partite e agli allenamenti. Come sostenne il Presidente della Fifa qualche settimana fa “nulla vale il rischio di una sola vita umana”. Il tempo oggi è passato e i contagi sono diminuiti e pare inizi a palesarsi uno spiraglio didelle attività, comprese quelle sportive legate al. Il Ministro dello Sport Spadafora ha palesato la proposta di riprendere lentamente con le attività a partire dagli allenamenti delle squadre per poter così poi riprendere con il. Ufficialmente in questo momento la dead line è il 3 maggio, come stabilito dal Presidente Conte, ma nel corso di questi giorni tutto potrebbe cambiare. La? Forse dal 4 maggio Ne è ben consapevole il Ministro ...