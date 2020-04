Bombardini | «La Lazio stava capendo di poter vincere» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Davide, ina Calcionews24, affronta i temi relativi al campionato e alla ripresa dopo l’emergenza Coronavirus Davide, ex di Roma, Atalanta e Bologna, parla della possibile ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sui temi relativi al campionato inper Calcionews24. Si parla di ripresa della Serie A, con tutte le discussioni del caso sulla ripresa dell’attività. Ci saranno difficoltà, a livello atletico, per i calciatori? «Cambia qualcosa sicuramente. Innanzitutto ci vuole almeno un mese per ritornare ad una forma decente, dopo due mesi di inattività un giocatore ne risente; anche se qualcuno si è allenato a casa, con il tapis roulant magari, ma non è come allenarsi con i compagni. Per chi ha avuto la fortuna di allenarsi bene in questo due mesi, con spazio a ...