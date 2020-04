Alberto Angela rivela: “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso” (Di giovedì 23 aprile 2020) "Furono 15 ore terribili, da condannati a morte". Il divulgatore scientifico, conduttore di "Meraviglie - La penisola dei tesori" attualmente in onda, ha rivelato che mentre si trovava in Africa per una puntata di Ulisse è stato rapito e picchiato da alcuni criminali nel profondo Niger: "Abbiamo rischiato di essere uccisi". Leggi su fanpage Alberto Angela fa una rivelazione : “Sono stato sequestrato”

