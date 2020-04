Una 'Y' su morti di Covid: ecco cosa sta a indicare (Di mercoledì 22 aprile 2020) Marco Della Corte Le bare dei morti per Covid-19 segnate con una Y per renderle riconoscibili in caso di esumazione delle salme: gli addetti avranno l'obbligo di indossare le tute protettive anche a distanza di 2 anni dalla sepoltura Le bare dei morti per coronavirus saranno segnate con una Y per riconoscerle anche a distanza di 100 anni. Gli addetti avranno l'obbligo di indossare le tute protettive anche a distanza di 2 anni dalla sepoltura, questo nel caso di esumazione delle salme. Come spiega FanPage, i loculi occupati dai deceduti per tale virus dovranno essere sanificati, anche nel caso in cui passasse un secolo, prima di poter essere di nuovo usati per la sepoltura di altre salme. Una concessione, infatti, ha la durata di 99 anni. In realtà, è bene sapere come la procedura qui descritta non è una vera novità: viene, infatti, utilizzata ... Leggi su ilgiornale Le salme dei morti Covid 19 segnate con una Y per riconoscerle anche tra 100 anni

Milano ai tempi del Coronavirus : organizzata una fossa comune per i morti

Perché abbiamo dimenticato una pandemia che ha fatto un milione di morti? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Marco Della Corte Le bare deiper-19 segnate con una Y per renderle riconoscibili in caso di esumazione delle salme: gli addetti avranno l'obbligo di indossare le tute protettive anche a distanza di 2 anni dalla sepoltura Le bare deiper coronavirus saranno segnate con una Y per riconoscerle anche a distanza di 100 anni. Gli addetti avranno l'obbligo di indossare le tute protettive anche a distanza di 2 anni dalla sepoltura, questo nel caso di esumazione delle salme. Come spiega FanPage, i loculi occupati dai deceduti per tale virus dovranno essere sanificati, anche nel caso in cui passasse un secolo, prima di poter essere di nuovo usati per la sepoltura di altre salme. Una concessione, infatti, ha la durata di 99 anni. In realtà, è bene sapere come la procedura qui descritta non è una vera novità: viene, infatti, utilizzata ...

redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - Agenzia_Italia : Germania: 11 mila uccelli morti, si teme una malattia sconosciuta - antoguerrera : Secondo una proiezione del FT, i morti in Regno Unito per #coronavirus #covid19 sarebbero in realtà già almeno 41MI… - lamaschera4 : RT @CKaky89: @carlakak 12.000???? Solo la Procura della Repubblica potrà dirci quanti poveri vecchi sono morti in Lombardia e non solo. Di… - luca_reds : Se succede, a Liverpool ci sarà una massa di morti e non per il covid -