Treviso | grave incidente all’alba | giovane esce di strada | incastrato nell’auto distrutta

(Di mercoledì 22 aprile 2020)le questa mattina presto sulla Statale 13 tra Nervesa della Battaglia e Ponte della Priula, nella provincia di. L'automobilista, undi 28 anni ricoverato in gravi condizioni, si &e; schiantato all'altezza del ponte sul Piave. Per estrarlo dalle lamiere della sua auto&e; stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Incidente all'alba sulla Pontebbana a Nervesa della Battaglia. Poco dopo le 5, un'auto s'è schiantata in via della Vittoria nei pressi di Ponte della Priula. Ferito in modo grave un giovane di ...