Trattamento inumano in carcere, sconto di pena di 322 giorni per condannato per mafia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono passati sette anni dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani che condannava l’Italia per il Trattamento inumano dei detenuti. Da quel giorno altri verdetti sono arrivati a sancire quali debbano essere i risarcimenti per detenzioni in carcere considerate ai limiti e cinque anni fa la Cassazione aveva stabilito che lo sconto di pena poteva essere anche retroattivo. Ed è uno scontro di pena di quasi un anno per il “Trattamento inumano e degradante“, subito nel carcere di Caltanissetta, quello riconosciuto a Santo Porpora, 62 anni. L’uomo era detenuto seguito di due condanne per complessivi 10 anni e 8 mesi, una delle quali nell’ambito del processo Paesan Blues su cui si è espressa la Cassazione due anni fa. Sommando a quello sconto anche la buona condotta, Porpora sarà libero a dicembre di quest’anno, invece che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono passati sette anni dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani che condannava l’Italia per ildei detenuti. Da quel giorno altri verdetti sono arrivati a sancire quali debbano essere i risarcimenti per detenzioni inconsiderate ai limiti e cinque anni fa la Cassazione aveva stabilito che lodipoteva essere anche retroattivo. Ed è uno scontro didi quasi un anno per il “e degradante“, subito neldi Caltanissetta, quello riconosciuto a Santo Porpora, 62 anni. L’uomo era detenuto seguito di due condanne per complessivi 10 anni e 8 mesi, una delle quali nell’ambito del processo Paesan Blues su cui si è espressa la Cassazione due anni fa. Sommando a quelloanche la buona condotta, Porpora sarà libero a dicembre di quest’anno, invece che ...

Scarcerato il boss mafioso Francesco Bonura, "Motivi di salute gravissimi e non norme Covid19"

