Telling Lies: uscita annunciata per il videogioco con attori in carne e ossa su PS4, Xbox One e Switch (Di mercoledì 22 aprile 2020) Molto probabilmente Telling Lies è un nome che tutti i videogiocatori appassionati di thriller avranno già sentito nominare. Si tratta infatti dell'ultimo videogame con attori in carne ed ossa diretto da Sam Barlow, lo stesso autore dell'apprezzato Her Story. Un titolo che, già disponibile su PC e Mac OS - potete acquistarlo via Steam -, si prepara a farsi strada anche nei salotti degli utenti console, come annunciato dalle alte sfere di Annapurna Interactive tramite i propri canali social e con un trailer nuovo di zecca, visibile poco più in basso in questo stesso articolo: https://www.youtube.com/watch?v=tR n6P6Rf I&feature=emb title Il filmato fissa l'uscita ufficiale di Telling Lies su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prossimo 28 aprile. Non dovremo quindi attendere troppo per vivere questa particolarissima esperienza thriller dello ... Leggi su optimagazine Telling Lies in arrivo su console : l'avventura narrativa del creatore di Her Story ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e Switch

Telling Lies : il gioco del creatore di Her Story confermato per PS4?

