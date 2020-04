Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti torna stasera - ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove

Sono le Venti (Nove) - da AllertaLom a LazioDoctor : il confronto tra le app già sviluppate e utilizzate a livello regionale

Sono le Venti (Nove) - dai costi della “nave di Toti” per i malati Covid all’imprenditore che aumenta i salari : rivedi il programma di Peter Gomez (Di mercoledì 22 aprile 2020)ledi: latrasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul(in live streaming su Dplay).LE, il nuovodi, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole, ladeldisullaproviene da Il Fatto Quotidiano.

sonoleventi : UN MILIONE DI EURO AL MESE PER LA NAVE DI TOTI Per rivedere gratuitamente la puntata di ieri sera:… - sonoleventi : Lazio, mascherine pagate non arrivano 36.000.000 di mascherine ordinate, ma tra ritardi e mancate consegne ne sono… - sonoleventi : I medici Lombardi bocciano la gestione regionale dell'emergenza. LINK: - IPirco : RT @fattoquotidiano: Segui in diretta la nuova puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog [VIDEO] - Surfiniae : RT @fattoquotidiano: Segui in diretta la nuova puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), da AllertaLom a LazioDoctor: il confronto tra le app già sviluppate e utilizzate a… Il Fatto Quotidiano Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...

Earth Day 2020, la mappa della Terra, l’indice di rischio climatico e la nuova ecologia in cinque grafici

Nata prevalentemente come lotta contro l’inquinamento (nell’annuncio sul NY Times si faceva infatti riferimento allo smog arrivato allo Yosemite Park ed ai rifiuti scaricati nelle acque del fiume ...

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...Nata prevalentemente come lotta contro l’inquinamento (nell’annuncio sul NY Times si faceva infatti riferimento allo smog arrivato allo Yosemite Park ed ai rifiuti scaricati nelle acque del fiume ...