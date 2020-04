Nintendo Switch infrange un altro record storico di vendite negli USA (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il mese scorso è stato molto buono per Nintendo. Oltre a lanciare Animal Crossing: New Horizons, che negli Stati Uniti è già il secondo gioco più venduto del 2020 dietro a Call of Duty: Modern Warfare, ha anche visto vendite record per Switch. Secondo i dati di NPD Group riportati su VentureBeat, la console ha venduto oltre il doppio rispetto al marzo del 2019, stabilendo un nuovo record assoluto di vendite hardware.La spesa hardware complessiva negli USA è stata di $ 461 milioni, con un aumento del 63% rispetto allo scorso anno. Le vendite di hardware Xbox One e PS4 sono aumentate del 25%, il che è un dato positivo. Ma alla fine, il primo trimestre dell'anno è stato dominato da Switch, che ha registrato le vendite di unità più alte per un primo trimestre e per qualsiasi piattaforma dai tempi del Nintendo DS.Leggi altro... Leggi su eurogamer Cuphead celebra il proprio anniversario su Nintendo Switch regalando codici di gioco su Twitter

