Monetizzare o non monetizzare? Cosa fa la Banca d’Inghilterra (Di mercoledì 22 aprile 2020) La decisione della Banca d’Inghilterra di finanziare le spese per combattere il coronavirus anche con investimenti diretti nelle casse del governo, e non solo attraverso la tradizionale emissione di titoli di stato, ha provocato un gran giubilo tra i sovranisti di mezza Europa, convinti che il Regno Unito, libero dai vincoli dell’unione, avesse finalmente dato inizio alla cosiddetta “monetizzazione del debito”.Tecnicamente, monetizzare il debito significa convertire il debito pubblico in denaro utilizzando moneta e riserve delle banche centrali per finanziare le spese dello Stato. Il rischio evidente è quello di una spirale inflazionistica supportata da governi che continuano a finanziare i propri investimenti stampando banconote.È proprio questo che sta succedendo nel Regno Unito? Prima Cosa, le parole. Il comunicato stampa congiunto di Banca ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) La decisione dellad’Inghilterra di finanziare le spese per combattere il coronavirus anche con investimenti diretti nelle casse del governo, e non solo attraverso la tradizionale emissione di titoli di stato, ha provocato un gran giubilo tra i sovranisti di mezza Europa, convinti che il Regno Unito, libero dai vincoli dell’unione, avesse finalmente dato inizio alla cosiddetta “monetizzazione del debito”.Tecnicamente,il debito significa convertire il debito pubblico in denaro utilizzando moneta e riserve delle banche centrali per finanziare le spese dello Stato. Il rischio evidente è quello di una spirale inflazionistica supportata da governi che continuano a finanziare i propri investimenti stampando banconote.È proprio questo che sta succedendo nel Regno Unito? Prima, le parole. Il comunicato stampa congiunto di...

