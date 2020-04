Massimo Giletti pronto a tornare il sabato sera sulla Rai? I retroscena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Massimo Giletti torna in Rai il sabato sera? I retroscena La presente emergenza ha lasciato tutti col fiato sospeso, compresa la televisione che in queste settimane sta cercando di capire come muoversi in vista della prossima stagione. In casa Rai c’è un problema legato alle serie tv. Problema che potrebbe comportare il ritorno di Massimo Giletti in Rai. Il conduttore è attualmente al timone del talk della domenica sera di LA7, Non è L’arena, ma sarebbe pronto a sbarcare sulla rete con un nuovo programma del sabato sera. Il motivo? Il servizio pubblico negli ultimi anni ha puntato molto sulle fiction raccogliendo risultati ottimi ma ora i set sono fermi e non si sa quando potranno ripartire. Per ora chiaramente si tratta di voci di corridoio lanciate da Tv Blog. Rai, si lavora per il ritorno in scena di Massimo Giletti in autunno Secondo quanto ... Leggi su lanostratv Il retroscena sul ritorno in Rai di Massimo Giletti

Massimo Giletti - la voce che circola sull’amato conduttore è di quelle bomba. Terremoto in tv

Massimo Giletti - si lavora per il ritorno in Rai : il retroscena (Di mercoledì 22 aprile 2020)torna inil? ILa presente emergenza ha lasciato tutti col fiato sospeso, compresa la televisione che in queste settimane sta cercando di capire come muoversi in vista della prossima stagione. In casac’è un problema legato alle serie tv. Problema che potrebbe comportare il ritorno diin. Il conduttore è attualmente al timone del talk della domenicadi LA7, Non è L’arena, ma sarebbea sbarcarerete con un nuovo programma del. Il motivo? Il servizio pubblico negli ultimi anni ha puntato molto sulle fiction raccogliendo risultati ottimi ma ora i set sono fermi e non si sa quando potranno ripartire. Per ora chiaramente si tratta di voci di corridoio lanciate da Tv Blog., si lavora per il ritorno in scena diin autunno Secondo quanto ...

matteosalvinimi : Tra poco in diretta su La7 a #Nonèlarena con Massimo Giletti. Buona serata Amici. @nonelarena - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: IL PAESE È FERMO MA MI PROCESSANO PER I MIGRANTI - matteosalvinimi : Ora in diretta su La7 da Massimo Giletti. Buona serata Amici. #NonelArena @nonelarena ?? LIVE ??… - Noovyis : (Massimo Giletti, la voce che circola sull’amato conduttore è di quelle bomba. Terremoto in tv) Playhitmusic -… - werbond : @MilkoSichinolfi Quindi, dopo la pataccata di #enricomentana, dopo le genuflessioni leghiste di Massimo #Giletti, d… -